Кемеровских полицейских, не приехавших на вызов, хотят отправить в колонию

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Гособвинение запросило от 2,5 до 3,5 лет реального лишения свободы полицейским по делу об убийстве студентки Веры Пехтелевой.

Напомним, что убийство, вызвавшее громкий общественный резонанс, произошло в 2020 году. Несколько часов бывший возлюбленный девушки Владислав Канюс издевался над ней. На теле 23-летней студентки нашли 111 различных травм. Канюса приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии особого режима. Также было возбуждено дело против сотрудников полиции, которые проигнорировали вызовы в общежитие на Ленинградском проспекте со стороны соседей студентки. Сейчас пять фигурантов проходят по ч. 2 ст. 293 (халатность), среди них сотрудники Ленинского и Центрального ОВД.