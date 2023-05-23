В Кузбассе арестовали застройщика, подозреваемого в хищении 145 миллионов рублей

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Средства изначально должны были использоваться на строительство трех многоквартирных домов в городе Анжеро-Судженске и Юргинском муниципальном округе.

Фигуранту предъявлены обвинения в мошенничестве, неправомерном обороте средств платежей и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления в особо крупном размере.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, с директором компании были заключены контракты на приобретение в Юргинском округе 24 квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, а также для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В Анжеро-Судженске. администрации городского должны были передать 93 квартиры. Вместо выполнения своих обязательств обвиняемый похитил денежные средства и распорядился ими по своему усмотрению, в том числе приобрел квартиру в Москве.

Противоправную деятельность директора пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Кемеровской области. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 187 и 174.1 УК РФ. С целью возмещения ущерба наложен арест на имущество обвиняемого, а также 52 расчетных счета, открытых в девяти банках.