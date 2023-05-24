Кемеровские власти прокомментировали жалобу на срубленную строителями ель

Фото: администрация г. Кемерово.

Житель Кемерова пожаловался в соцсетях, что на улице Сибиряков-Гвардейцев, 180 была уничтожена ель. По словам мужчины, дерево спилили строители в ходе работ по реновации частного сектора. При этом ранее городские власти обещали, что все хвойные деревья в этой зоне будут сохранены.

В администрации после этого сообщения провели выездную проверку. По ее итогам выяснилось, что срубленное дерево было невозможно перенести на новое место, так как оно вросло в фундамент.

- Мы стараемся максимально сохранить все зеленые насаждения, которые находятся в этой территории... Но бывают, к сожалению, такие случаи, когда невозможно сохранить дерево. И такой случай произошел на улице Сибиряков-Гвардейцев, 180. Специалистами озеленителями данная ель была обследована, и в виду того, что у нее большой возраст и она находится радом с фундаментом, они пришли к выводу, что ее пересадить невозможно, - рассказал первый заместитель главы города Кемерово Василий Мельник.

В дальнейшем на этой территории будет проведено озеленение, подчеркнули в мэрии.