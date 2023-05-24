Жительница Кузбасса отсудила у образовательной платформы около 120 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Кузбасса отсудила у московской образовательной организации около 120 тысяч рублей за не пройденные уроки. Об инциденте рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

В феврале прошлого года 28-летняя жительница Мариинска оплатила более 110 тысяч рублей за дистанционное обучение на онлайн-платформе по курсу «Пакет Разработчик». Молодая женщина должна была учиться целый год, однако уже через полтора месяца она остыла к предмету. Организаторам курсов сразу о своем решение бросить учебу она сообщать не стала и лишь через полгода направила досудебную претензию с требованием расторжения договора и возврата денег. Образовательная организация проигнорировала претензию, тогда жительница Мариинска обратилась в суд с требованием взыскать с платформы более 300 тысяч рублей, включив в эту сумму компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей.

Суд удовлетворил требования женщины, но частности, ведь она посетила часть уроков. С образовательной платформы было взыскано около 120 тысяч рублей, в сумму которых вошли стоимость не оказанных услуг (89 тысяч рублей), проценты за пользование чужими деньгами, компенсация морального вреда (5 тысяч), а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя. Также компанию обязали выплатить в бюджет Мариинского муниципального округа 3,5 тысячи рублей госпошлины.