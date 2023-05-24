В Кузбассе в домах участников СВО бесплатно установят пожарные извещатели

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

В Кузбассе принят закон об установке дымовых пожарных извещателей и датчиков угарного газа в домах участников СВО, воспитывающих маленьких детей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал губернатора Сергея Цивилева.

Сегодня депутаты парламента Кузбасса рассмотрели документ во втором, окончательном чтении.

- В квартирах и жилых домах, где проживают семьи участников СВО, должны быть установлены пожарные извещатели – это одна из мер поддержки. Наша задача – чтобы бойцы, выполняющие свой воинский долг, были спокойны за свои семьи, за своих детей, – сказал Сергей Цивилев.

Данная мера поддержки коснется семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, у которых есть несовершеннолетние дети, включая родных, усыновленных, пасынков и падчериц, детей под опекой супруги.

Отмечается, что закон вступит в силу через 30 дней после его официального опубликования.