Яркое начало лета: киберфест Goodline Open 2023 пройдет 4 июня в Кемерове. Регистрация открыта!

Мероприятие пройдет в Кемерове на площадке ГЦС «Кузбасс». Фото: Goodline.

Фестиваль Goodline Open — самое масштабное киберспортивное событие Сибири, которое проходит каждый год. Организатор мероприятия — кузбасский интернет-провайдер Goodline — с 2008 года поддерживает киберспорт и собирает любителей и профессионалов популярных игровых дисциплин. 4 июня мероприятие пройдёт в Кемерове на площадке ГЦС «Кузбасс», регистрация уже открыта.

Почему вам стоит пойти на Goodline Open

Главное событие фестиваля — гранд-финалы по дисциплинам Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Игроки разыграют 110 000 рублей между 4 командами.

Фото: Goodline.

По традиции, Goodline позаботился не только об игроках, но и о зрителях мероприятия. Организаторы приготовили для всех гостей фестиваля:

- Шоу-матчи по популярным и зрелищным игровым дисциплинам — Call of Duty: WarZone и Valorant;

- Традиционные мини-турниры для зрителей по MK11 и FIFA23;

- Ретро-зону для всех любителей ностальгии: Dendy, Sega и PlayStation 1;

- Аквагрим-художников;

- Зону для интеллектуалов с PlayLink-игрой «Знание — сила»;

- Турнир по JustDance;

- Игровая зона со шлемами виртуальной реальности;

- Зона личного зачета от WhyKick;

- Косплей-шоу: лучшие образы из игр, кино и мультфильмов. Победителя выберут зрители после выступления всех конкурсантов;

- Зону настольных игр и многое другое!

Фото: Goodline.

В этом году Goodline подготовил для гостей мероприятия еще больше сюрпризов и новых интересных фишек, такое нельзя пропустить!

Кроме того, 4 июня в ходе мероприятия организаторы Goodline Open 2023 разыграют игровую приставку PlayStation 5 среди всех зрителей киберфеста. Но уже сейчас можно принять участие в розыгрыше крутых подарков за репост в официальном сообществе фестиваля.

Фото: Goodline.

Где регистрироваться

Для команд по Dota 2 и CS:GO открыта регистрация на отборочные, которые пройдут уже 27 и 28 мая. Заявки от команд принимаются до 12:00 27 мая.

Участникам косплей-шоу необходимо оставить заявку на сайте. Заявки принимаются до 26 мая включительно.

Зрителям и гостям мероприятия для регистрации нужно перейти по ссылке и оставить свои данные.

«Мы проводим крупнейший за Уралом киберфест с 2008 года, и каждый раз стараемся привнести новое в мероприятие, удивить игроков и зрителей, чтобы GLO запомнился всем надолго. В этом году мы дополнили программу, добавили небольшой турнир для зрителей, немного расширили игровые зоны и многое другое. Подробности расскажем 4 июня, ждем всех!» — Добавил Андрей Голубев, руководитель проекта Goodline Open

Goodline Open 2023 состоится 4 июня в ГЦС «Кузбасс» по адресу бульвар Строителей, 55. Сбор гостей в 11:00. Вход свободный для всех! Официальный сайт мероприятия - goodlineopen.ru.