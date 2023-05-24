Школьников из кузбасского города наградили за отвагу на пожаре

Фото: телеграм-канал Станислава ЧЕРДАНЦЕВА

Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Гурьевского муниципального округа Станислав Черданцев.

Пятиклассник Дамир Шелковников, шестиклассники Степан Сиворин и Никита Титов из школы № 10 города Гурьевска во время прогулки обнаружили возгорание травы, от которой загорелись и хозяйственные постройки по улице Воровского, 62.

Школьники сразу же вызвали пожарных и до приезда МЧС самостоятельно тушили траву, носили ведрами воду с колонки. Благодаря этому удалось сдержать огонь и не допустить возгорания жилого дома.

За обнаружение и участие в ликвидации пожара все трое были награждены Благодарственными письмами.

- Спасибо юным гурьянам за активную жизненную позицию! Я искренне вами горжусь, - написал глава округа.