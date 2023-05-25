Фото: архив "КП" Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 25 мая, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров в разных районах города. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9.00 до 16.00 перестанут показывать сигналы светофоры на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской и на перекрестке улица Нахимова - 2-ой переулок Авроры. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ, уточнили в мэрии.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.