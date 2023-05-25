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НовостиОбщество25 мая 2023 2:00

В Кемерове временно не будут работать несколько светофоров

Это связано с отключением электроэнергии на время ремонта
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Сегодня, 25 мая, в Кемерове временно не будут работать несколько светофоров в разных районах города. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9.00 до 16.00 перестанут показывать сигналы светофоры на пересечении проспекта Советского и улицы Кузбасской и на перекрестке улица Нахимова - 2-ой переулок Авроры. Это связано с отключением электроэнергии на время ремонтных работ, уточнили в мэрии.

Водителей попросили быть внимательными и руководствоваться правилами проезда нерегулируемых перекрестков.