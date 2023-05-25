В Кузбассе стартовал капитальный ремонт в 11 больницах

Фото: пресс-служба АПК.

В Кузбассе стартовал капитальный ремонт в 11 учреждениях здравоохранения, еще для восьми больниц сейчас определяют подрядчиков. На эти цели из федерального и регионального бюджетов выделено 587 млн рублей, сообщила пресс-служба администрации регионального правительства.

Так, демонтаж и подготовка начались в поликлинике Ленинск-Кузнецкой городской больницы № 1, двух поликлиниках Анжеро-Судженской городской больницы, стационаре и поликлинике Кемеровской районной больницы им. Б.В. Батиевского и в двух фельдшерских пунктах Ижморского округа. В двух зданиях Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 имени Г.П. Курбатова ведется черновая отделка, монтаж вентиляции и системы электроснабжения. В поликлинике Мысковской городской больницы и во врачебной амбулатории поселка Артышта рабочие сейчас занимаются отделкой.

Во всех учреждениях здравоохранения планируется заменить инженерные коммуникации, провести внутренние отделочные работы. В случае необходимости будет заменена кровля, приведен в порядок фасад и вход, а также оборудованы пандусы.

Кроме того, в этом году начнется подготовка проектной документации на ремонт поликлиники № 5 Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. Л.С. Барбараша и здания поликлиники Киселевской горбольницы.

- За последние пять лет существенно увеличили финансирование реконструкции и капитального ремонта поликлиник, больниц и стационаров, врачебных амбулаторий, их оснащения современным диагностическим и лечебным оборудованием, - сказал губернатор Сергей Цивилев, отметив, что акцент делается на реконструкции объектов первичного звена здравоохранения.

Всего за последние пять лет в регионе было отремонтировало 364 объекта здравоохранения.