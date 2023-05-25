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НовостиОбщество25 мая 2023 6:53

В Кузбассе для 9 тысяч выпускников прозвенел последний звонок

В школах прошли театрализованные представления и поздравления
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: пресс-служба АПК.

Фото: пресс-служба АПК.

Сегодня, 25 мая, для одиннадцатиклассников Кузбасса прозвенел последний звонок. В школах прошли театрализованные представления, поздравления, а также награждения ребят, добившихся успеха.

Как сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, в этом году обучение заканчивают 9 040 выпускников, в том числе 2 246 в Кемерове и 1 964 – в Новокузнецке.

- Последний звонок – это не только завершение школьных уроков, но и начало взрослой жизни – ответственности, важных решений, действий и преодоления, – обратился к выпускникам губернатор Сергей Цивилев.

Он пожелал подросткам успешно сдать экзамены и получить высокие баллы, воплотить в жизнь свои мечты, а также отметил, что выпускников ждут в кузбасских вузах.