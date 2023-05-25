В Кузбассе реализуют образовательный проект «Парта Героя»

Фото: пресс-служба АПК

На сегодняшний день в школах региона установлено уже 14 именных парт, посвященных землякам-выпускникам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции и во время Великой Отечественной войны.

- Сидеть за такой партой могут только те ребята, которые этого достойны, отличившиеся в учебе и активно участвующие в жизни школы, - подчеркивает губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

На именных партах размещен QR-код для мобильных устройств со ссылкой на официальный портал с информацией о выпускниках учебных заведений, проявивших личное мужество в ходе вооруженных конфликтов.

Например, в кемеровской школе № 48 «Парта Героя» открыта в честь Владислава Кругова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе СВО. Он награжден медалью «За боевые отличия» и орденом Мужества посмертно. Парта находится в кабинете почетного караула имени Николая Ивановича Масалова, так как Владислав был активным участником юнармейского отряда «Пламя», нес Вахту Памяти на Посту № 1.

В школе № 10 Мысков появилась Парта имени Максима Токмагашева, который в сентябре 2022 года добровольцем отправился защищать безопасность нашей Родины. Как вспоминают его учителя, Максим был лидером в классе, очень доброжелательным, отзывчивым, трудолюбивым и ответственным.

В кемеровской школе № 12 представлена история участницы Великой Отечественной войны Фаины Гауло. Она окончила эту школу в апреле 1942 года, и уже в мае ушла на фронт. Недалеко от города Кривой Рог в феврале 1944 года Фаина Гауло вынесла на себе 16 бойцов, а в марте 1944 года скончалась от полученного ранения. Ее борьба за жизни солдат отмечена медалью «За отвагу».