В кузбасской школе открыли мемориальные доски в память о погибших в ходе СВО выпускниках

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Мемориальные доски появились на стене школы № 56 Орджоникидзевского района Новокузнецка.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава города Сергей Кузнецов.

Степан Бабанов после окончания учебы в техникуме, прошел службу в рядах ВС РФ, после этого работал на НЗРМК мастером сварочного производства. В сентябре 2022 года был мобилизован. Служил старшим стрелком парашютно-десантного батальона. Участвовал в боях за Херсон, затем в боях на территории Луганской республики. Погиб в январе 2023 года при выполнении задач специальной военной операции в поселке Краснореченск Луганской республики. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Константин Ермаков после окончания профессионального лицея был призван для прохождения срочной службы, которую проходил в Омске в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов воздушно-десантных войск. После демобилизации работал в Новокузнецке на ферросплавном заводе. После начала СВО ушел добровольцем. Служил в Специальном отряде быстрого реагирования «Ахмат». Погиб в боях за Соледар в сентябре 2022 года. Посмертно награжден Орденом Мужества.