Доверчивая кузбасская пенсионерка лишилась 300 тысяч рублей

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

69-летняя жительница Тайги стала жертвой аферистки и потеряла более 300 000 рублей. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Женщине в мессенджере написала незнакомка, которая предложила заработать на инвестициях – по ее словам, доход в месяц мог составить до 80%. Пенсионерка согласилась и перевела 160 000 рублей на электронный счет, указанный собеседницей. Спустя время жительница Тайги захотела вывести прибыль на свою банковскую карту, но у нее не получилось. Она обратилась к куратору и та попросила повторить перевод в связи с возникшей ошибкой. Женщине пришлось взять кредит, чтобы пополнить счет еще примерно на такую же сумму. После этого ее брокерский счет заблокировали, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

Сейчас полицейские разыскивают незнакомку из мессенджера. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».