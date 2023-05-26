Кузбассовец угнал у друга автомобиль и разбил его

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Прокопьевске сотрудники Госавтоинспекции задержали мужчину, который угнал у друга автомобиль и разбил его. Об этом рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Владелец автомобиля вечером выпивал в своем гараже с друзьями. После вечеринки он оставил машину с ключом в замке зажигания у гаража и отправился домой. Однако утром автомобиля на месте не оказалось.

Правоохранители разыскали угонщика – им оказался 31-летний знакомый мужчины. Как выяснилось, когда хозяин автомобиля ушел домой, молодой человек решил прокатиться на его машине по ночному городу. На повороте он не справился с управлением и врезался в деревянное строение. Автоугонщик попытался скрыться, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции.

На нарушителя составили административные протоколы за оставление места ДТП и управление автомобилем без права управления. Кроме того, было возбуждено уголовно дело по статье о неправомерном завладений машиной без цели хищения. Мужчине теперь грозит до пяти лет лишения свободы.