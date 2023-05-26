Житель Кузбасса незаконно добывал камчатских крабов

Фото: Объединенный пресс-центр судов Кемеровской области

Он нанес ущерб биологическим ресурсам Российской Федерации в размере 9 397 344 рублей.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю во время природоохранного рейда по побережью Уссурийского залива в районе мыса Вятлина (остров Русский) обнаружили автомобиль марки «Тойота Региус Эйс», которым управлял житель Кузбасса 1992 года рождения. При досмотре транспортного средства в багажном отделении обнаружилось семь пластиковых ящиков с особями краба камчатского и краба волосатого четырехугольного в нежизнеспособном состоянии, а также 20 полипропиленовых мешков зеленого цвета с конечностями (секциями) краба камчатского и краба-стригуна опилио.

Разрешительных документов или документов, подтверждающих законность происхождения водных биологических ресурсов, а также их добычи, хранения и транспортировки кузбассовец должностным лицам Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю не представил.

Как уточнили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области, по данному факту было вынесено постановление о признании гражданина виновным в совершении административного правонарушения по ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, было назначено наказание в виде штрафа в размере 381 392 рублей 06 копеек. Кроме того, был произведен расчет причиненного водным биологическим ресурсам Российской Федерации ущерба - он составил 9 397 344 рублей. Этот ущерб в добровольном порядке не был возмещен, в связи с чем военный прокурор 304 военной прокуратуры гарнизона обратился в Рудничный районный суд г. Прокопьевска с исковым заявлением о взыскании с местного жителя в бюджет Владивостокского городского округа Приморского края всей суммы ущерба.