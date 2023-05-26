Кузбассовцам доступна скорость мобильного интернета равная 5G

Фото: Tele2

Российский оператор связи Tele2 запускает новую услугу, которая придает сверхскорость мобильному интернету. После подключения опции 4G Turbo, клиенты могут увеличить скорость мобильного интернета до 50 процентов, что фактически сопоставимо с возможностями в сети 5G. Ее особо оценят пользователи стриминговых сервисов, геймеры, участники видеоконференций или тем, кто раздает трафик на другие устройства.

При этом все желающие могут протестировать интернет на сверхскорости: при первом подключении - бесплатно. А вот в тариф Premium она входит по умолчанию.

Услуга делает интернет быстрее благодаря интеллектуальной системе, которая отслеживает нагрузку на базовые станции и свободные мощности передает абоненту с подключенной опцией.

- Мы позаботились о клиентах, которым нужна максимальная скорость. Потребление мобильного интернета с каждым годом растет: абоненты больше общаются в мессенджерах, смотрят видео и скачивают тяжелый контент на смартфоне. Скорость становится для них все важнее. Следуя этому тренду, мы развиваем сетевую инфраструктуру и разрабатываем выгодные предложения. Новая опция позволит использовать смартфон на полную мощность на скорости, сопоставимой с 5G, - говорит директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2 Андрей Борзов.