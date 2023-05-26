МТС обеспечила гигабитным интернетом поселок «Журавлевы горы» в Кемерове

Фото: «Журавлевы горы».

МТС первой из операторов построила сеть ШПД в загородном поселке «Журавлевы горы». Владельцы коттеджей получили доступ к скоростному домашнему интернету, цифровому ТВ и другим сервисам экосистемы МТС. Ранее компания развернула в послке мобильную сеть 4G и специальную сеть интернета вещей NB-IoT, в которой могут работать счетчики коммунальных ресурсов, датчики и бытовые гаджеты для «умного дома».

«Генеральный планом «Журавлевых гор» предусмотрено, что в поселке будут жить более 2 200 семей. Кроме новых коттеджей, таунхаусов и многоквартирных домов здесь должны появиться детские сады, спорткомплекс, поликлиника, торгово-развлекательный центр и так далее. В свою очередь, мы развиваем цифровую инфраструктуру «Журавлёвых гор». На её основе можно внедрять различные цифровые сервисы, такие, как видеонаблюдение, телеметрия, облачное хранение данных и многое другое. Этим уже сейчас могут пользоваться местные жители, а в дальнейшем – представители бизнеса и социальной сферы», – говорит директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Сеть широкополосного доступа в интернет МТС с пропускной способностью до 1 Гигабит/с охватывает большинство районов Кемерова. Горожане могут подключить высокоскоростной домашний интернет, IP-TV и мобильную связь в одном пакете, сэкономив на услугах связи до 40%.