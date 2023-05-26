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НовостиОбщество26 мая 2023 8:19

В 2022 году 574 кузбасских девочки-подростка забеременели - детский омбудсмен региона

Это на 31 случай меньше, чем было год назад
Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченная по правам ребенка в регионе Валентина Богатенко представила доклад, в котором есть статистика по беременности, родам и абортам среди несовершеннолетних в Кузбассе.

Из него стало известно, что в 2022 году забеременели 7 девочек, еще не достигших 14 лет, и 567 - в возрасте от 15 до 17 лет. Для сравнения: в 2021 году показатели были соответственно 7 и 598.

Среди тех, кто решился рожать, в прошлом году была одна представительница возрастной группы до 14 лет и 482 - из группы 15-17-летних. Годом ранее были две рождавшие в 14 лет и 486 в возрасте 15-17 лет. Причем десять юных мам в 17 лет родили уже по второму ребенку.

Аборт в возрасте до 14 лет сделали шесть девочек и 85 - в группе 15-17-летних. В 2021 году - соответственно 5 и 112.