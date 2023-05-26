Пенсионерка из Кузбасса потеряла более 7,5 млн рублей, ожидая компенсацию за БАДы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Кроме этого, 67-летняя новокузнечанка продала квартиру и набрала кредитов.

Пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности одного из банков, И порадовал собеседницу, что у него в разработке находится компания, которая производит и продает БАДы. И что новокузнечанке полагается компенсация в размере 560 тысяч рублей за некачественные препараты, которые она ранее приобретала. На радостях пенсионерка согласилась перечислить в качестве страховки около 150 тысяч рублей.

Через некоторое время новокузнечанке вновь стали поступать звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Ее убедили снять со сберегательного счета и перевести им 4 миллиона рублей. Кроме того, по указанию злоумышленников пенсионерка продала квартиру, оформила кредиты в двух банках и все денежные средства перечислила на указанные ей счета.

При этом, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, женщина знала о мошеннических схемах обмана пенсионеров по телефону, но в собственном случае ее ничего не насторожило.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. По части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» им будет грозить до десяти лет лишения свободы.