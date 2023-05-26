Мобильная активность кузбассовцев в Манжероке выросла в четыре раза

Фото: МегаФон.

Всесезонный курорт Манжерок – одно из самых популярных у путешественников мест в Горном Алтае. Зона отдыха привлекает туристов развитой инфраструктурой гостеприимства и удобным месторасположением – курорт находится у подножия горы Малая Синюха, всего за 40 км от столицы республики. В прошлом году Манжерок посетили более 520 тыс. человек.

Основные работы по модернизации телеком-оборудования велись на территории села Озерное, неподалеку от курорта. МегаФон запустил на действующей базовой станции два дополнительных слоя LTE, что позволило в три раза увеличить скорости мобильного интернета. Также оператор перевел оборудование на наземный канал связи и расширил емкость сети – теперь и передача данных, и современные голосовые звонки по технологии VoLTE будут работать стабильно даже в периоды высокой нагрузки, в том числе в пиковый летний сезон. Улучшение качества связи уже почувствовали не только местные жители и отдыхающие в Манжероке, но и автомобилисты, которые проезжают по Чуйскому тракту.

По данным аналитиков МегаФона, жители Сибири, в том числе Кузбасса, все чаще выбирают для отдыха горы Алтая. В первом квартале 2023 года мобильная активность наших земляков в Манжероке выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Жители Кемеровской области уступили по количеству трафика и минут разговоров в данной локации только путешественникам из Алтайского края и Новосибирской области.