Воспитанник новокузнецкого хоккея сыграет в финале Кубка Стэнли

Фото: NHL.COM

Вратарь Сергей Бобровский блестящей игрой вывел «Флориду Пантерз» в финал самого престижного хоккейного турнира среди клубных команд.

Причем «Флорида Пантерз» вышла в финал Кубка Стэнли впервые за 27 лет.

В серии плей-офф команда последовательно выбили «Бостон», «Торонто» и «Каролину», став победителем Восточной конференции. В финале «Флорида Пантерз» сыграет с победителем серии «Вегас» - «Даллас». Российский вратарь помог своей команде выиграть 11 матчей.

Напомним, что Сергей Бобровский - воспитанник новокузнецкого «Металлурга». За основную команду дебютировал в 18-летнем возрасте в сезоне 2006/07 годов. Играл за «Металлург» до конца сезона 2009/2010, а затем продолжил профессиональную карьеру в Национальной хоккейной лиге. Двукратный обладатель приза лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ «Везина Трофи» (2013, 2017), причем он стал первым российским вратарем, завоевавшим эту награду, и единственным российским вратарем, получившим ее дважды. Играл за сборную России, в ее составе стал чемпионом мира 2014 года.