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НовостиОбщество27 мая 2023 5:29

Привокзальную площадь Кемерова планируется реконструировать

Источник:kp.ru
Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Фото: телеграм-канал Дмитрия АНИСИМОВА

Администрация областного центра объявила торги на разработку проектно-сметной документации по реконструкции территории свыше 66 тысяч квадратных метров.

- Грунт на этом участке нестабилен, обводнен, поэтому каждый год мы сталкиваемся с последствиями этого. Приняли решение уйти от локальных, точечных мер и решить вопрос системно, - сообщил глава города Дмитрий Анисимов в своем телеграм-канале.

Сначала предполагается реконструировать разворотную площадку для общественного транспорта, включая зоны ожидания автобусов, затем - парковку для легковых автомобилей, перекресток, светофоры, подходы к площади. Также планируется заменить остановочные павильоны и озеленить обновляемую территорию.

С источниками финансирования городские власти пока не определились.