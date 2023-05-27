Новокузнецк досрочно получил новые экологичные троллейбусы

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

Уфимский трамвайно-троллейбусный завод на месяц раньше завершил сборку и отправил все троллейбусы в южную столицу Кузбасса.

Современный экологичный электротранспорт поставлен в рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух», в котором участвует Новокузнецк.

- Всю партию из 8 новых троллейбусов, половина из которых с функцией увеличенного автономного хода, Новокузнецк получил согласно контракту. Таким образом, 42 из 45 троллейбусов в парке МТТП заменены на новые, - отметил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

Первые два электробуса поступили в Новокузнецк в 2019 году, столько же - в 2020. В 2021 году, благодаря нацпроекту, удалось получить 19 троллейбусов. И за 2022 -23 годы ещё 19.