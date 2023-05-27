В Новокузнецке продавец попалась на повторной продаже алкоголя несовершеннолетним

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Сигнал в полицию поступил от возмущенных покупателей.

В дежурную часть отдела полиции «Левобережный» позвонили с сообщением, что в одном из торговых павильонов по улице Грдины откровенно нарушены правила торговли. Инспекторы по делам несовершеннолетних организовали рейд, в ходе которого установили, что 36-летняя работница торговой точки продала бутылку пива 16-летнему подростку, не поинтересовавшись его возрастом.

При этом выяснилось, что данная гражданка уже привлекалась к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

- Тогда решением суда ей был назначен штраф в размере 15 тысяч рублей. А сейчас в отношении продавца возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Согласно санкциям данной статьи, максимальное наказание составляет один год исправительных работ, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.