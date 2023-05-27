Кузбасс поможет построить в Горловке асфальтобетонный завод

Фото: телеграм-канал Сергея ЦИВИЛЕВА

Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор Сергей Цивилев, побывавший с рабочим визитом в Донецкой Народной Республике.

- Восстановление разрушенных дорог - одно из направлений нашей работы в братской Горловке. Поэтому мы помогаем со строительством асфальтобетонного завода и бетонно-растворного узла. Люди должны жить в нормальных условиях, - уточнил губернатор.

Напомним, что Горловка - город-побратим кузбасского Прокопьевска. Команда строителей из Кузнецкого края помогает восстанавливать на донецкой земле мирную жизнь уже второй год.