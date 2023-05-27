В Новокузнецке прошел массовый забег в рамках всероссийской акции «Выбираю чистый воздух»

Фото: телеграм-канал Сергея КУЗНЕЦОВА

По подсчетом организаторов, в нем приняло участие не менее 25 тысяч жителей города. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Сергей Кузнецов.

27 мая на Невском международном экологическом конгрессе был дан старт второй Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух».

В ее рамках жителям предлагают выбрать альтернативный автотранспорту способ передвижения (ходьба, бег, велосипед, самокат, ролики, скейтборд и прочее).

Масштабный проект в прошлом году реализовывался с 1 июня по 22 сентября при поддержке проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Минприроды России. Его целью было снижение выбросов от использования личного автотранспорта с традиционными видами топлива, а также вовлечение населения в реализацию проекта «Чистый воздух».

Городами-лидерами по итогам акции были признаны Липецк, Новокузнецк и Череповец. Их жители совместными усилиями альтернативно преодолели соответственно 248 769, 243 456 и 218 765 километров. Причем южная столица Кузбасса одно время шла на чистом первом месте.

В нынешнем году начать акцию новокузнечанам было предложено с массового забега. При этом приглашались желающие не только бегать, но и ходить - просто пешком, спортивным шагом, со скандинавскими палками, а также любители езды на велосипедах, роликах и лыжероллерах.

Среди участников забега был глава города Сергей Кузнецов, его заместители и главы районов.