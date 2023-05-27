Жительница Кузбасса согласилась «аннулировать» несуществующий кредит и лишилась крупной суммы

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Ущерб составил более 500 тысяч рублей.

Пострадала 35-летняя жительница Междуреченска, которой поступил звонок от незнакомки, представившейся сотрудницей банка. Она сообщила, что на имя горожанки мошенники оформили кредит, однако деньги до них пока не дошли из-за несовпадения счетов. Вместо того, чтобы сразу прекратить разговор и обратиться в полицию или непосредственно в отделение финансовой организации, доверчивая потерпевшая согласилась выполнить рекомендации «специалиста».

Междуреченку уговорили взять заем и перевести деньги на «безопасный» счет. Причем, как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, горожанка сначала засомневалась, но ей тут же позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов и подтвердил слова псевдобанкира. В результате женщина через банкомат оформила кредит в размере более полумиллиона рублей и под диктовку «сотрудника банка» перевела деньги на указанный счет.

Сейчас сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление мошенников. По ч. 2 ст. 159 УК РФ им грозит до пяти лет лишения свободы.