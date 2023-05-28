«Так красиво и так небезопасно»: в МЧС Кузбасса показали фото с места пожара

Фото: МЧС Кузбасса.

В Новокузнецке пожарные спасли из горящей многоэтажки мужчину. Об инциденте рассказали в МЧС Кузбасса.

Вечером 27 мая загорелась квартира в четырехэтажном жилом доме на улице Вокзальной. Сигнал о возгорании поступил в оперативную службу в 20:08. Уже в 20:26 огонь был ликвидирован. В ходе тушения огнеборцы вывели из горящей квартиры при помощи спасустройства мужчину.

- Пострадавших нет, - отметили в ведомстве.

В МЧС таже опубликовали фото с места пожара. На снимке видно, как на фоне заката черный дым вырывается из окна и балкона, расположенных на четвертом этаже.

- Так красиво и так небезопасно, - подписали фотографию спасатели, призвав кузбассовцев соблюдать правила пожарной безопасности в быту.