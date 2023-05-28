В Кузбассе пропали 27-летний мужчина и 43-летняя женщина

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали вечером 27 мая две ориентировки с приметами пропавших людей.

В Новокузнецке разыскивается 27-летний Руслан Шамильевич Пономарев. Мужчина исчез 23 мая при странных обстоятельствах – вышел из такси и пропал, пишут соцсети.

По данным волонтеров, пропавший высокого роста (185 см), нормального телосложения, у него темно-русые волосы, голубые глаза. Мужчина был одет в серую футболку, черные штаны, белые кроссовки и черную кепку.

Также ПСО «Лиза Алерт Кузбасс» объявило о поисках 43-летней Ольги Владимировны Климовой из Белова. Местонахождение женщины неизвестно с 3 мая.

Фото: Лиза Алерт Кузбасс.

Приметы пропавшей: рост 180 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Была одета во все черное: куртку, штаны, кроссовки и шапку.

Всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавших людей, просят сообщить об этом по телефону 8-800-700-54-52.