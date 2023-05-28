Кузбасский участковый стал лучшим в Сибири

Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Ильдар Шабаев стал победителем всероссийского этапа конкурса. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Омской академии МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2023 году.

По итогам испытаний победу одержал представитель ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Ильдар Шабаев из Анжеро-Судженска.

Право представлять Кузбасс на этом конкурсе Ильдар Шабаев получил в конце апреля 2023 года, победив на региональном этапе, где участковые уполномоченные полиции из 31 территориального органа внутренних дел Кемеровской области состязались в различных видах подготовки: огневой, физической, специальной, медицинской и правовой. Участники испытаний демонстрировали практические навыки в стрельбе из табельного оружия, разборке пистолета Макарова на время, показывали приемы рукопашного боя, оказания первой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции, теперь Ильдару Шабаеву предстоит принять участие в заключительном этапе конкурса, приуроченного к 100-летию образования службы участковых уполномоченных полиции, который состоится в сентябре текущего года на базе Барнаульского юридического института МВД России.