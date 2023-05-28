Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 мая 2023 4:57

Кузбасский участковый стал лучшим в Сибири

Он победил в этапе всероссийского конкурса МВД «Лучший по профессии»
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Ильдар Шабаев стал победителем всероссийского этапа конкурса.

Старший участковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Анжеро-Судженскому городскому округу майор полиции Ильдар Шабаев стал победителем всероссийского этапа конкурса.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В Омской академии МВД России завершился второй этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» в 2023 году.

По итогам испытаний победу одержал представитель ГУ МВД России по Кемеровской области майор полиции Ильдар Шабаев из Анжеро-Судженска.

Право представлять Кузбасс на этом конкурсе Ильдар Шабаев получил в конце апреля 2023 года, победив на региональном этапе, где участковые уполномоченные полиции из 31 территориального органа внутренних дел Кемеровской области состязались в различных видах подготовки: огневой, физической, специальной, медицинской и правовой. Участники испытаний демонстрировали практические навыки в стрельбе из табельного оружия, разборке пистолета Макарова на время, показывали приемы рукопашного боя, оказания первой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе главка кузбасской полиции, теперь Ильдару Шабаеву предстоит принять участие в заключительном этапе конкурса, приуроченного к 100-летию образования службы участковых уполномоченных полиции, который состоится в сентябре текущего года на базе Барнаульского юридического института МВД России.