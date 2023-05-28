Из-за порыва трубы в Новокузнецке пострадал автомобиль BMW

Иномарка получила серьезные повреждения из-за коммунальной аварии. Фото: Кадр видео

Во время гидравлических испытаний сетей теплоснабжения в Новокузнецке произошел порыв трубопровода прямо возле дороги на Кузнецкий мост. Горячая вода, взметнувшись фонтаном на несколько метров, обрушилась на проезжавшие мимо автомобили.

Комья земли и камни, которые взлетели, а потом обрушились вместе с водой на проезжую часть, повредил автомобиль BMW. К счастью люди не пострадали ни от кипятка (температура воды в теплотрассе в дни испытаний не превышает 40 градусов), ни от камней, однако пережили сильный стресс. А вот иномарке разбило бампер, фары и лобовое стекло, а также помяло капот, крышу и заднюю правую дверь.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании, которая отвечает за участок, где произошло ЧП, пояснили, что порыв трубы произошел из-за коррозии металла. Также в организации отметили, что автовладельцы могут получить компенсацию за нанесенные их машинам повреждения.

- Если машина застрахована по КАСКО, то компенсирует страховая, а потом нам предъявляет эту сумму (по регрессному иску, - ред.) Если машина не застрахована, то ресурсоснабжающая организация компенсирует владельцу транспортного средства напрямую, - пояснил «КП»-Кемерово» официальный представитель СГК.

Напомним, гидравлические испытания в Новокузнецке стартовали 15 мая и продлятся до 2 июля.