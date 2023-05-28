Дожди и грозы: синоптики Кузбасса дали прогноз погоды на понедельник

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 29 мая, в Кузбассе ожидаются кратковременные дожди и грозы. Об этом рассказали синоптики Кемеровского гидрометцентра.

Ночные температуры составят +1...+6 градусов, местами заморозки до -3, днем потеплеет до +17... +22. Ветер подует северо-восточный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Кемерове ночью прогнозируется температура +3... +5, днем +19... +21 градусов. Ночью будет преимущественно без осадков, днем возможен кратковременный дождь.