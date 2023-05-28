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НовостиПроисшествия28 мая 2023 10:16

В Кемерове автомобиль врезался в опору освещения, пострадали два человека

ДТП произошло на проспекте Шахтеров
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: ГИБДД Кузбасса.

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове на проспекте Шахтеров произошло одиночное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ЧП случилось около 21:50 в субботу, 27 мая. В районе дома № 19 водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем на опору освещения. В результате пострадал сам водитель иномарки, а также его пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.