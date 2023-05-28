В Кемерове автомобиль врезался в опору освещения, пострадали два человека

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Кемерове на проспекте Шахтеров произошло одиночное ДТП, в результате которого пострадали два человека. Обстоятельства аварии рассказали в ГИБДД Кузбасса.

ЧП случилось около 21:50 в субботу, 27 мая. В районе дома № 19 водитель автомобиля «Митсубиши Лансер» не справился с управлением и наехал на бордюр, а затем на опору освещения. В результате пострадал сам водитель иномарки, а также его пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу.

Сейчас по факту произошедшего проводится проверка.