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НовостиПроисшествия29 мая 2023 0:24

На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 3,6

Подземный толчок был зафиксирован в Таштагольском районе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ночью 29 мая сейсмостанции зафиксировали в Кузбассе подземный толчок. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 6:14 по местному времени в точке с координатами 52.89 широты и 88.02 – это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3,6, интенсивность в эпицентре — 4,3 по шкале MSK64.

Согласно оперативной информации, подземные толчки были естественного характера. Они обозначены в сводке как earthquake — «землетрясение».