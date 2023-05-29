На юге Кузбасса произошло землетрясение магнитудой 3,6

Фото: Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Ночью 29 мая сейсмостанции зафиксировали в Кузбассе подземный толчок. Об этом свидетельствуют данные оперативной сводки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Землетрясение произошло в 6:14 по местному времени в точке с координатами 52.89 широты и 88.02 – это в Таштагольском районе. Магнитуда землетрясения составила 3,6, интенсивность в эпицентре — 4,3 по шкале MSK64.

Согласно оперативной информации, подземные толчки были естественного характера. Они обозначены в сводке как earthquake — «землетрясение».