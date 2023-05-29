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НовостиПроисшествия29 мая 2023 0:47

Соцсети: машина с людьми утонула в Кузбассе

Трагедия произошла в Юргинском округе
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Кузбасса сообщили о трагедии, произошедшей в селе Верх-Тайменка Юргинского округа - там затонула машина, в которой находились два человека.

Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП. На них видно, как спасатели достают из воды утонувший автомобиль – он серого цвета и при этом брендированный такси. По словам местных жителей, в салоне находились водитель и пассажир.

Официальной информации по поводу произошедшего на данный момент нет. Подробности уточняются.