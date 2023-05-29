30 мая в Кемерове часть жителей останется без холодной воды

Фото: администрация г. Кемерово.

30 мая часть жителей Кемерова останется без холодной воды на 12 часов. Об этом предупредили в городской администрации.

Так, с 9:00 до 21:00 будет временно прекращена подача холодной воды для потребителей, проживающих на проспекте Московском, 2 «а», 2 «б», 4, 4 «а», 8, 8 к1, 8 к2; улице Терешковой, 16, 16 «а», 16 «б», 16 «в», 16 «г» и улице Раздолье, 16 «а», 20, 22, 24, 26.

Отключения связаны с ремонтными работами: специалисты АО «КемВод» будут проводить техническое присоединение к централизованным сетям водоснабжения.

Фото: СКЭК.

Жителей попросили сделать необходимый запас воды. Также будет организован подвоз воды.