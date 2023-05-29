Фото: администрация г. Кемерово.

На Университетском мосту в Кемерове временно закроют тротуар со стороны Парка Победы им. Г.К. Жукова в связи с ремонтными работами. Об этом сообщили в городской администрации.

Фото: администрация г. Кемерово.

Пешеходы смогут двигаться только по одной стороне моста – со стороны строящегося кластера искусств.

На второй, закрытой стороне, рабочие будут делать ремонт. Они демонтируют асфальтовое покрытие тротуара и опоры освещения, после чего переложат инженерные сети, заложенные под тротуаром. Параллельно с этим будут идти работы под мостом.

Сколько времени займет ремонт не уточняется.

Напомним, что капитальный ремонт Университетского моста ведется по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».