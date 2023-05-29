В Кузбассе на один день запретят продавать алкоголь

Фото: архив "КП" Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На этой неделе в Кузбассе один день нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Запрет будет действовать в День защиты детей, 1 июня.

Ограничения на продажу крепких напитков вводятся на основании регионального законодательства. Согласно документу, в Кузбассе также невозможно купить спиртное в День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни последних звонков и выпускных вечеров. При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в местах общественного питания.