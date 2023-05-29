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НовостиОбщество29 мая 2023 5:19

В Кузбассе на один день запретят продавать алкоголь

Запрет будет действовать в День защиты детей
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

На этой неделе в Кузбассе один день нельзя будет купить алкоголь в магазинах. Запрет будет действовать в День защиты детей, 1 июня.

Ограничения на продажу крепких напитков вводятся на основании регионального законодательства. Согласно документу, в Кузбассе также невозможно купить спиртное в День Победы (9 мая), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День знаний (1 сентября), Всероссийский день трезвости (11 сентября), в дни последних звонков и выпускных вечеров. При этом запрет не распространяется на розничную продажу алкоголя в местах общественного питания.