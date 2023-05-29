Стали известны детали гибели двух кузбассовцев в затонувшем автомобиле

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

В Кузбассе по факту смерти двух мужчин, утонувших в реке, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Тела 38- и 20-летнего кузбассовцев были обнаружены в салоне автомобиля, выловленного из Томи на территории Юргинского район 29 мая. По версии следствия, мужчины приехали на берег на машине одного из них, чтобы отдохнуть и выпить. Что конкретно произошло, пока неизвестно, но в какой-то момент местные жители заметили, что машина, стоявшая на берегу двигателем в сторону водоема, скатилась в воду. Прибывшие водолазы, обследовав водоем, обнаружили автомобиль на глубине около трех метров. Машину достали, а внутри ее находились тела погибших.

По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе, назначены судебно-медицинские экспертизы, которые установят точную причину смерти мужчин.