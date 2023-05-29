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НовостиПроисшествия29 мая 2023 7:17

В Новокузнецке из-за коммунальной аварии затопило улицу в Центральном районе

Без холодной воды остались 11 многоквартирных домов и 5 учреждений
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Новокузнецке в результате коммунальной аварии затопило часть улицы, жители нескольких домов остались без холодной воды.

Как рассказали в администрации Центрального района, сегодня произошел порыв на водопроводе диаметром 250 мм по улице Кирова, 93. В результат ЧП затопленными оказался проезд к 44-й гимназии. На кадрах опубликованных очевидцами, видно, что вода залила проезжую часть в дворовой территории.

В связи с аварийной ситуацией также было временно прекращена подача холодной воды. Под отключение попали 11 многоквартирных домов и 5 учреждений, в том числе гимназия №44, спорткомплекс, детский сад №10 и три отделения больницы на улице – ортопедическое, физиоотделение и терапевтическое.

- На данный момент специалисты ресурсонабжающей организации ведут аварийно-восстановительные работы, а также производится откачка воды с проезжей части, - рассказали в администрации.

Фото: администрация Центрального района Новокузнецка.

Фото: администрация Центрального района Новокузнецка.

Власти пообещали закончить работы до 19:00.