В Кемерове девятиклассник спас тонущего ребенка

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Глава Кемерова Дмитрий Анисимов вручил награду девятикласснику школы №18 Илье Феоктистову, который спас тонущего ребенка.

Мэр рассказал в своем телеграм-канале, что ЧП произошло 10 мая в жилом районе Промышленновский. В тот день там пропал четырехлетний малыш, и местные жители вышли на поиски ребенка. Ученик 9 «В» Илья Феоктистов обходил территорию района и заметил на поверхности одного из водоемов курточку. Подросток сразу же бросился в воду и спас тонущего ребенка.

Сегодня глава города Дмитрий Анисимов поблагодарил и наградил Илью Феоктистов за проявленную смелость.