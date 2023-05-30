На участке трассы Кемерово – Яшкино – Тайга 31 мая временно ограничат движение

Фото: архив "КП". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 31 мая, на 29-м километре трассы Кемерово - Яшкино - Тайга будет ограничено движение автотранспорта. Это связано с проведением буровзрывных работ при строительстве Северо-Западного обхода областной столицы.

Так, в период с 12:00 до 17:00 будет произведено четыре взрыва, на время которых участок будет перекрываться на 30 минут - один час. Между взрывами транспорту будет разрешено двигаться.

В связи со сложившейся ситуацией дорожные службы просят автомобилистов заранее планировать маршрут, а также соблюдать ПДД. Об этом предупредила пресс-служба правительства Кузбасса.