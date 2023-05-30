Кемеровские спасатели за сутки помогли сразу двум оказавшимся в беде пенсионерам

Фото: телеграм-канал КемероVо Онлайн.

За последние сутки за помощью спасателей в Кемерове обратились родственники сразу двух пожилых людей, которые почувствовали себя плохо. Об этом рассказали в городской администрации.

Так, изначально спасатели прибыли на вызов в Ленинский район, где 79-летний мужчина, находясь у себя дома, потерял равновесие и не смог встать сам. Родственникам пенсионера не удалось попасть в квартиру, поскольку она была закрыта изнутри, поэтому они обратились в спасательную службу. Специалисты открыли двери и помогли пожилому кемеровчанину. Травм в результате падения он не получил.

Также помощь понадобилась 80-летней женщине из Центрального района, которая, находясь в ванной, почувствовала резкое недомогание и упала. Ее супруг попытался поднять ее, однако безуспешно, поэтому он вызвал спасателей. Прибывшие по адресу сотрудники оказали пожилой горожанке первую медпомощь и передали ее бригаде медиков.

С января 2023 года помощь спасателей требовалась горожанам более 1300 раз, благодаря этому удалось спасти 137 кемеровчан.