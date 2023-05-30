В Кузбассе пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Фото: пресс-служба АПК

Крупнейшие предприятия со всей страны представят свои вакансии и перспективы карьерного роста. Оценить их можно будет 23 июня.

- Сейчас Кузбассу очень нужны высококвалифицированные специалисты в разных отраслях промышленности. Жители региона, которые сейчас ищут работу, в том числе выпускники вузов и учреждений среднего профобразования, могут сориентироваться в большом потоке предложений благодаря Всероссийской ярмарке трудоустройства, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет как очно, так и дистанционно на платформе «Работа России». Локации по подключению будут созданы в кадровых центрах региона. Также запланированы презентации возможностей службы занятости, мастер-классы, консультации, профориентационные мероприятия, лекции.

Всероссийская ярмарка трудоустройства проходит в рамках национального проекта «Демография», который реализуется по указу президента РФ Владимира Путина. Региональный этап ярмарки состоялся в апреле. По его итогам, как уточнили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса, нашли работу более тысячи соискателей.