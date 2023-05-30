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НовостиПроисшествия30 мая 2023 5:51

В Кузбассе работодателя осудили за избиение подчиненного лопатой

Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: архив КП

Фото: архив КП

32-летний житель Беловского городского округа обвинялся в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

О ЧП местным полицейским сообщили из больницы, куда был доставлен мужчина с повреждением легкого и закрытым переломом руки. Как выяснилось при проверке, травмы потерпевшему причинил его работодатель, который ночью приехал на предприятие и застал сторожа-кочегара дремавшим в состоянии алкогольного опьянения. Руководитель не нашел ничего лучшего, как взять лопату и черенком несколько раз ударить подчиненного.

Беловский городской суд в качестве наказания назначил обвиняемому 1 год 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.