В Кемерове с 30 мая заработает обновленный травмпункт на улице Островского

Фото: архив "КП". Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 30 мая, с 18:00 в Кемерове вновь откроет свои двери для пациентов травмпункт на улице Н. Островского, 29. Он переезжает в обновленное помещение в период с 08:00 до 18:00.

В это время два травмпункта города - на улице Весенняя, 9А и улице Н. Островского, 29 - не будут принимать экстренных пациентов, предупредил министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов в своем телеграм-канале.

Отмечается, что экстренную помощь в период переезда травмпункта можно будет получить в поликлинике №5 на проспекте Ленина, 107.