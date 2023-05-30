В Кузбассе дополнительно простимулируют работу медиков в отдаленных территориях

фото: пресс-служба АПК

Поправки в региональный закон «О здравоохранении» должны утвердить депутаты Заксобрания.

Цель - привлечь квалифицированных специалистов на работу в медучреждения в отдаленных территориях.

К примеру, сейчас региональным законодательством определена выплата в размере 1 миллиона рублей для медработников дефицитных специальностей, трудоустроенных на полную ставку в медучреждениях, где обеспеченность кадрами не превышает 70 на 10 тысяч человек. Этот порог предлагается снизить - выплачивать сумму при обеспеченности до 60 специалистов на 10 тысяч населения.

Также предложено введение специальной социальной выплаты специалистам фтизиатрической, психиатрической и наркологической служб, оказывающим медицинскую помощь за счет средств регионального бюджета. Размер, условия и период указанной выплаты будут установлены постановлением правительства Кузбасса.

- Коррективы в региональный закон позволят привлекать медицинским учреждениям региона высококлассных специалистов, в том числе дефицитных специальностей. Это прежде всего касается малых городов и населенных пунктов, ведь там возможность получать квалифицированную помощь люди должны иметь наравне с жителями Кемерова и Новокузнецка, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.