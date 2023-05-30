В Кузбассе вынесен приговор интернет-вымогателям

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

Жители Новокузнецкого муниципального округа, 40-летний рецидивист и его гражданская жена, выбирали в интернете мужчин и вступали с ними в переписку от имени женщин, искавших спутников жизни. Главное для них было узнать номер телефона. После этого мужчинам начинал звонить якобы разгневанный муж. Он заявлял, что отбывает наказание в колонии, и угрожал, что подошлет к потерпевшим своих ранее судимых друзей, если искавший знакомства не заплатит деньги.

Вымогатели успели совершить 24 преступления, потерпевшими от которых стали жители разных регионов России. Злоумышленникам удалось получить около 200 тысяч рублей.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, в жилище подозреваемых полицейские изъяли большое количество мобильных телефонов и банковских карт, которые использовались подельниками для хищения денежных средств. Кроме того, в квартире были обнаружены списки с именами и контактами потерпевших.

Новокузнецкий районный суд признал вину фигурантов, которые обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство» и ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

40-летнему подсудимому назначено 4 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его сообщница приговорена к 2 годам условного лишения свободы.