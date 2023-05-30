В Кемерове в дни Святой Троицы организуют дополнительные маршруты до кладбищ

Фото: архив "КП". Фото: Елена КРИВЯКИНА

В областном центре 3 и 4 июня в связи с празднованием Святой Троицы будут организованы дополнительные автобусные маршруты к кладбищам.

Так, к кладбищам в черте города автобусы будут ездить с 09:00 до 18:00, а в ж.р. Кедровка, ж.р. Ягуновский, пос. Боровой - до 16:00.

На кладбище №2, 3, 4, 5 в микрорайоне Южный будут ходить следующие маршруты:

- №6 «ОАО Химпром – кладбище №2»;

- №17 «ост. АТП-3 – пос. Казачий – кладбище №2 – кладбище №5» (по ул. 4-я Цветочная в обоих направлениях);

- №70 «ост. Парк Ангелов – кладбище №2».

В прямом направлении: ост. «Парк Ангелов – пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище №2.

В обратном направлении: кладбище №2, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ост. «Парк Ангелов».

- №70А «ост. Парк Ангелов – кладбище №5».

В прямом направлении: ост. «Парк Ангелов – пр. Ленина, пр. Кузнецкий, ул. Автозаводская, ул. Базовая, ул. 1-я линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище №5.

В обратном направлении: кладбище №5, ул. Совхозная, ул. Центральная, ул. 4-я Цветочная, ул. 1-я Линия, ул. Базовая, ул. Автозаводская, пр. Кузнецкий, пр. Ленина, ост. «Парк Ангелов».

- №80А «д.п. Комсомольский – кладбище №1 – кладбище №2».

Схема движения: пр. Комсомольский, пр. Химиков, пр. Ленинградский, пр. Ленина, ул. Соборная, ул. Гвардейская, ул. Крутая, ул. Бийская, ул. Алтайская, ул. Базовая, ул. Баумана, ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная, кладбище №2 в прямом и обратном направлениях.

- №85 «ост. ТРК Променад 2 – 1-я Линия – кладбище №2»;

- №99 «д.п. Шалготарьян – 1-я Линия – кладбище №2».

Схема движения: ул. Радищева, ул. 1-я Линия, Казачий тракт, ул. Совхозная в прямом и обратном направлениях.

На кладбище №1 в микрорайоне Южный:

- №10 «ОАО Химпром – Геологоразведка»;

- №80 «ост. ТРК Променад 2 – ост. Детский сад»;

- №72 «кладбище №1 – кладбище №2 – кладбище №5»;

- №80А «д.п. Комсомольский – кладбище №1 – кладбище №2».

На Солонечное кладбище:

- №71 «ост. ТУРР – Солонечное кладбище».

На Кировское кладбище:

- №73 «ост. ДК Кировского, ул. Леонова, ул. Александрова, ул. Инициативная, шоссе Егорова, кладбище Кировского района».

На кладбище в ж.р. Кедровка (проходящий транспорт):

- №179э «д.п. ж.д. Вокзал – ж.р. Кедровка»;

- №194 «ж.р. Промышленновский – ж.р. Кедровка»;

- №197э «ост. пл. Волкова – ост. ул. Рабочая»;

- №279э «ТРК Променад 2 – ост. ул. Рабочая» в субботу).

Дополнительный маршрут с 9.00 до 16.00 часов:

- на кладбище в ж.р. Кедровка - №74 «ост. школа №70 – Кладбище»;

- на кладбище в ж.р. Ягуновский, «Пионер» - №5кл «ж.р. Ягуновский – Кладбище - ж.р. Пионер»;

- на кладбище в пос. Боровой - №127кл «Стелла – Кладбище в пос. Боровой».

Уточнить информацию можно в справочно-информационной службе УЕЗТУ по телефону 57-46-57.