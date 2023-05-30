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НовостиПроисшествия30 мая 2023 8:35

В Кузбассе нашли крупную партию контрафактных сигарет

Их пытались реализовать на территории Междуреченского городского округа
Александр ПОНОМАРЕВ
Фото: Кемеровская таможня

Фото: Кемеровская таможня

Сразу 4,7 тысячи пачек контрафактных табачных изделий обнаружили сотрудники Кемеровской таможни в ходе мероприятия по контролю за оборотом товаров на внутреннем рынке.

Как выяснилось, в одном из магазинов покупателям предлагалась табачная продукция дорогих и популярных торговых марок без специальных (акцизных) марок РФ и без надлежащей цифровой маркировки, а значит, запрещенная к обороту на территории России. Как уточнили в пресс-службе Кемеровской таможни, общая стоимость нелегального товара составила более 500 тысяч рублей.

Вся незаконно реализуемая в торговой сети табачная продукция была изъята сотрудниками полиции. Сейчас по данному факту проводятся проверочные мероприятия.